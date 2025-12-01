VISITE EN ESPAGNOL MONTPELLIER Y LOS REYES DE ARAGÓN Montpellier

VISITE EN ESPAGNOL MONTPELLIER Y LOS REYES DE ARAGÓN Montpellier samedi 13 décembre 2025.

VISITE EN ESPAGNOL MONTPELLIER Y LOS REYES DE ARAGÓN

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier Hérault

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-17

2025-12-13 2026-01-17 2026-02-28

Visite en espagnol sur Montpellier et les Rois d'Aragon
Visite en espagnol sur Montpellier et les Rois d’Aragon

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

English:

Spanish-language tour of Montpellier and the Kings of Aragon

German:

Spanischsprachige Tour über Montpellier und die Könige von Aragonien

Italiano:

Visita in lingua spagnola di Montpellier e dei Re d’Aragona

Espanol: MONTPELLIER Y LOS REYES DE ARAGÓN

Descubra la primera edad de oro de Montpellier bajo los reinados de los reyes de Aragón y después de Mallorca, en la Edad Media. Conozca la historia de la ciudad, pero también la vida cotidiana de los habitantes de Montpellier y las complejas relaciones que mantenían con estos lejanos soberanos.

