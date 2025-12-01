VISITE EN ESPAGNOL MONTPELLIER Y LOS REYES DE ARAGÓN Montpellier
32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-17
2025-12-13 2026-01-17 2026-02-28
Sur réservation .
32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Spanish-language tour of Montpellier and the Kings of Aragon
German :
Spanischsprachige Tour über Montpellier und die Könige von Aragonien
Italiano :
Visita in lingua spagnola di Montpellier e dei Re d’Aragona
Espanol : MONTPELLIER Y LOS REYES DE ARAGÓN
Descubra la primera edad de oro de Montpellier bajo los reinados de los reyes de Aragón y después de Mallorca, en la Edad Media. Conozca la historia de la ciudad, pero también la vida cotidiana de los habitantes de Montpellier y las complejas relaciones que mantenían con estos lejanos soberanos.
