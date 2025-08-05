VISITE EN ESPAGNOL « VISTA REAL DESDE EL ARCO DEL TRIUNFO » Montpellier
VISITE EN ESPAGNOL « VISTA REAL DESDE EL ARCO DEL TRIUNFO » Montpellier mardi 5 août 2025.
VISITE EN ESPAGNOL « VISTA REAL DESDE EL ARCO DEL TRIUNFO »
Rue Foch Montpellier Hérault
2025-08-05 2025-08-13 2025-08-18 2025-08-28
Visite en espagnol de l’Arc de Triomphe de Montpellier
Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
English :
Spanish tour of Montpellier’s Arc de Triomphe
German :
Spanischsprachige Tour durch den Triumphbogen von Montpellier
Italiano :
Visitare l’Arco di Trionfo a Montpellier in spagnolo
Espanol : VISTA REAL DESDE EL ARCO DEL TRIUNFO
¡La Oficina de Turismo de Montpellier lo ha hecho posible! Suba los 90 escalones del Arco del Triunfo de la ciudad.
Desde la terraza de este monumento del siglo XVII que rinde homenaje al reinado de Luis XIV, contemple una magnífica panorámica de Montpellier
