Visite en famille · breaking free (de 2 à 4 ans) Tours
Visite en famille · breaking free (de 2 à 4 ans) Tours mercredi 8 avril 2026.
Visite en famille · breaking free (de 2 à 4 ans)
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 10:45:00
Date(s) :
2026-04-08
À partir du thème des cabanes, le CCC OD propose aux familles de partager un moment entre parents et tout-petits autour de l’exposition Breaking free de Lieven de Boeck dans la nef.
À partir du thème des cabanes, le CCC OD propose aux familles de partager un moment entre parents et tout-petits autour de l’exposition Breaking free de Lieven de Boeck dans la nef.
Vous y découvrirez les œuvres en volume de l’artiste, qui seront le support pour se cacher, raconter des histoires, partager un souvenir ou encore un secret ! .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
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English :
Based on the theme of huts, CCC OD invites families to share a moment with parents and toddlers around Lieven de Boeck?s Breaking Free exhibition in the nave.
L’événement Visite en famille · breaking free (de 2 à 4 ans) Tours a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT 37