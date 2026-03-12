Visite en famille · breaking free (de 2 à 4 ans)

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 10:45:00

Date(s) :

2026-04-08

À partir du thème des cabanes, le CCC OD propose aux familles de partager un moment entre parents et tout-petits autour de l’exposition Breaking free de Lieven de Boeck dans la nef.

À partir du thème des cabanes, le CCC OD propose aux familles de partager un moment entre parents et tout-petits autour de l’exposition Breaking free de Lieven de Boeck dans la nef.

Vous y découvrirez les œuvres en volume de l’artiste, qui seront le support pour se cacher, raconter des histoires, partager un souvenir ou encore un secret ! .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

Based on the theme of huts, CCC OD invites families to share a moment with parents and toddlers around Lieven de Boeck?s Breaking Free exhibition in the nave.

L’événement Visite en famille · breaking free (de 2 à 4 ans) Tours a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT 37