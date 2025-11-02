Visite en famille A comme artiste, B comme beau…D comme… Le Centre Pompidou-Metz Metz

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

2025-11-02 2025-12-07 2025-12-24 2025-12-31

Un voyage à travers l’exposition Dimanche sans fin qui invite les enfants comme les parents à se poser des questions, à ressentir des émotions et à créer devant les œuvres.

Pour les enfants de 5 à 9 ans, accompagnés de leurs parents.Enfants

English :

A journey through the Dimanche sans fin exhibition, inviting children and parents alike to ask questions, feel emotions and create in front of the works.

For children aged 5 to 9, accompanied by their parents.

German :

Eine Reise durch die Ausstellung Sonntag ohne Ende, die Kinder und Eltern gleichermaßen dazu einlädt, vor den Werken Fragen zu stellen, Gefühle zu empfinden und kreativ zu werden.

Für Kinder von 5 bis 9 Jahren in Begleitung ihrer Eltern.

Italiano :

Un viaggio attraverso la mostra Dimanche sans fin, che invita bambini e genitori a fare domande, provare emozioni e creare davanti alle opere.

Per bambini dai 5 ai 9 anni, accompagnati dai genitori.

Espanol :

Un recorrido por la exposición Dimanche sans fin, que invita a niños y padres por igual a hacerse preguntas, sentir emociones y crear frente a las obras.

Para niños de 5 a 9 años, acompañados de sus padres.

