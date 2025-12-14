Visite en famille à la Bourse de Commerce — Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris
Géométries en mouvement
Couleurs, formes et volumes dialoguent joyeusement avec les corps et les perceptions lors de cette visite participative en famille. Accompagnés par un médiateur, parents et enfants sont encouragés à observer, à expérimenter et à se mettre en mouvement face aux œuvres présentées dans l’exposition « Minimal ». La géométrie devient ici une expérience à vivre, une invitation portée par les artistes de l’art minimal à questionner le regard, le corps et la façon d’habiter l’espace.
Pour les enfants accompagnés de 6 à 12 ans.
Le vendredi 02 janvier 2026
de 16h00 à 17h00
Le jeudi 01 janvier 2026
de 16h00 à 17h00
Le lundi 29 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 26 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
Le lundi 22 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
Du dimanche 14 décembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :
dimanche
de 11h15 à 12h15
gratuit sous condition
Tarif : billet d’exposition + 5€ (enfants et adultes) / gratuit pour les Membership Solo et Duo
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris
