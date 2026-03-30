Visite en famille à la Bourse de Commerce – Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

« Abracadabra ! »

Les artistes de l’exposition « Clair-obscur » jouent aux alchimistes : ils s’intéressent aux quatre éléments – le feu, l’eau, l’air et la terre – et utilisent des matériaux étonnants (charbon, pierres précieuses, objets, microbes) pour créer des œuvres qui se métamorphosent et interrogent notre regard.

Accompagnés par un médiateur, enfants et adultes parcourent l’exposition « Clair-obscur » en participant à des jeux d’observation guidées et de manipulations. Peintures, sculptures, installations, vidéos et photographies se révèlent autrement sous nos yeux : un personnage devient une créature étrange, un objet du quotidien semble revenir tout droit d’un monde fantastique, une lumière fait apparaître ou disparaître une forme. Ici, rien n’est tout à fait ce que l’on croit voir… et c’est ça la magie !

Découvrez la Bourse de Commerce – Pinault Collection en famille !

Du samedi 18 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 16h00 à 17h00

Du dimanche 05 avril 2026 au dimanche 23 août 2026 :

dimanche

de 11h15 à 12h15

payant

Billet d’entrée + 5€ par participant (enfants et adultes) / gratuit avec la carte Membership Pinault Collection

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T14:15:00+02:00

fin : 2026-08-23T15:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T11:15:00+02:00_2026-04-05T12:15:00+02:00;2026-04-12T11:15:00+02:00_2026-04-12T12:15:00+02:00;2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-04-19T11:15:00+02:00_2026-04-19T12:15:00+02:00;2026-04-20T16:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-22T16:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T16:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T16:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00;2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-04-26T11:15:00+02:00_2026-04-26T12:15:00+02:00;2026-04-27T16:00:00+02:00_2026-04-27T17:00:00+02:00;2026-04-29T16:00:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00;2026-04-30T16:00:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00;2026-05-01T16:00:00+02:00_2026-05-01T17:00:00+02:00;2026-05-02T16:00:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00;2026-05-03T11:15:00+02:00_2026-05-03T12:15:00+02:00;2026-05-10T11:15:00+02:00_2026-05-10T12:15:00+02:00;2026-05-17T11:15:00+02:00_2026-05-17T12:15:00+02:00;2026-05-24T11:15:00+02:00_2026-05-24T12:15:00+02:00;2026-05-31T11:15:00+02:00_2026-05-31T12:15:00+02:00;2026-06-07T11:15:00+02:00_2026-06-07T12:15:00+02:00;2026-06-14T11:15:00+02:00_2026-06-14T12:15:00+02:00;2026-06-21T11:15:00+02:00_2026-06-21T12:15:00+02:00;2026-06-28T11:15:00+02:00_2026-06-28T12:15:00+02:00;2026-07-05T11:15:00+02:00_2026-07-05T12:15:00+02:00;2026-07-12T11:15:00+02:00_2026-07-12T12:15:00+02:00;2026-07-19T11:15:00+02:00_2026-07-19T12:15:00+02:00;2026-07-26T11:15:00+02:00_2026-07-26T12:15:00+02:00;2026-08-02T11:15:00+02:00_2026-08-02T12:15:00+02:00;2026-08-09T11:15:00+02:00_2026-08-09T12:15:00+02:00;2026-08-16T11:15:00+02:00_2026-08-16T12:15:00+02:00;2026-08-23T11:15:00+02:00_2026-08-23T12:15:00+02:00

Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

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