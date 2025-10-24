Visite en famille à Montreuil-en-Touraine Montreuil-en-Touraine

Visite en famille à Montreuil-en-Touraine Montreuil-en-Touraine vendredi 24 octobre 2025.

Visite en famille à Montreuil-en-Touraine

Rue du Bourg Montreuil-en-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 15:45:00

Date(s) :

2025-10-24

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Visite en famille à Montreuil-en-Touraine !

Découvrez les vestiges d’un château de la fin du Moyen-Âge, un nouvel ensemble de deux observatoires de biodiversité et un arboretum, ainsi que l’église de Montreuil.

Rdv sur le parking de la salle des fêtes, rue du bourg.

Durée 1h15

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr

Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. 5 .

Rue du Bourg Montreuil-en-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offre una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire.

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ofrece una amplia gama de actividades de descubrimiento del patrimonio de septiembre a abril Se encuentra en el País de Arte e Historia.

L’événement Visite en famille à Montreuil-en-Touraine Montreuil-en-Touraine a été mis à jour le 2025-09-03 par ADT 37