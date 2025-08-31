Visite en famille à Véretz Véretz

Visite en famille à Véretz Véretz jeudi 23 avril 2026.

Visite en famille à Véretz

3 Rue Chaude Véretz Indre-et-Loire

2026-04-23 14:30:00

2026-04-23 15:45:00

2026-04-23

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

VISITE EN FAMILLE À VÉRETZ. Vestige d’un aqueduc gallo-romain, port sur le Cher et histoire de la batellerie, château, église… Véretz a plein d’histoires à te raconter ! Durée 1h15. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. .

+33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Kunst- und Geschichtsland)!

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine propone una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire!

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine le propone, de septiembre a abril, un amplio abanico de actividades de descubrimiento del patrimonio ¡Está en el País de Arte e Historia!

