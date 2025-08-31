Visite en famille à Véretz Véretz
Visite en famille à Véretz Véretz jeudi 23 avril 2026.
Visite en famille à Véretz
3 Rue Chaude Véretz Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 15:45:00
Date(s) :
2026-04-23
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
VISITE EN FAMILLE À VÉRETZ. Vestige d’un aqueduc gallo-romain, port sur le Cher et histoire de la batellerie, château, église… Véretz a plein d’histoires à te raconter ! Durée 1h15. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. .
3 Rue Chaude Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire!
German :
Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Kunst- und Geschichtsland)!
Italiano :
Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine propone una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire!
Espanol :
El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine le propone, de septiembre a abril, un amplio abanico de actividades de descubrimiento del patrimonio ¡Está en el País de Arte e Historia!
L’événement Visite en famille à Véretz Véretz a été mis à jour le 2025-08-31 par ADT 37