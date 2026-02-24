Visite en Famille au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 CRAFT Limoges

Visite en Famille au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-12

Au CRAFT, pendant les journées Européennes des Métiers d’Art, vous allez vivre une aventure incroyable!

Viens avec tes parents découvrir un atelier traditionnel de Limoges où sont créées des œuvres d’art en céramique. En famille, vous découvrirez comment les artistes font naître des objets étonnants avec de la terre. À la clé, une chasse au trésor artistique le CRAFT est rempli d’objets incroyables ! Vous pourrez vous promener et chercher les créations les plus originales et les plus colorées.

Détail de la programmation et réservations sur le site (en lien). .

