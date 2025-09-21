Visite en famille au LAAC Le LAAC Dunkerque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le LAAC propose un parcours de visite en famille qui associe jeux d’observation et de manipulation.

Petits et grands, partez en visite avec une médiatrice et découvrez les œuvres emblématiques de la collection du LAAC.

enfants de 3 à 6 ans – 15 places

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cathy Christiaen