Visite en famille au musée de la Société Archéologique

Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-29

Conçu comme un cabinet de curiosité, le musée archéologique est parfait pour enquêter sur les collections présentées.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

Designed as a cabinet of curiosities, the archaeological museum is perfect for investigating the collections on display.



Reservations required at the tourist office.

L’événement Visite en famille au musée de la Société Archéologique Angoulême a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême