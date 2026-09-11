Visite en famille au Musée Lapidaire, Musée Lapidaire, Avignon

Informations pratiques

Visite en famille au Musée Lapidaire Samedi 19 septembre, 10h30, 13h30, 15h30 Musée Lapidaire Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette visite vous invite à explorer non seulement l’histoire du vêtement antique mais aussi le travail scientifique qui permet de préserver ces témoignages exceptionnels du passé. À travers les œuvres du Musée lapidaire et les prêts du muséum Requien, vous découvrirez les fibres utilisées pour la confection des tissus mais également les techniques de tissage, de teinture et à quelles occasions étaient utilisés certains vêtements. Vous pourrez ensuite vous essayer à l’art du tissage. Votre création prendra place dans un tissage participatif.

Par Marie Parussolo, médiatrice culturelle.

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Durée 1h30

Renseignements :

Mail : reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com

Tél : 04 90 86 33 84

Musée Lapidaire 27 Rue de la République, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490857538 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/musee-lapidaire [{« link »: « mailto:reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com »}] C’est au sein de l’ancienne chapelle du collège des Jésuites sur l’axe principal d’Avignon, que sont conservées depuis 1933, les œuvres antiques, présentées jusqu’alors dans la salle du Moyen-Age et la Cour d’Honneur du Musée Calvet. Ce fleuron de l’architecture baroque est l’œuvre de deux grands architectes, Étienne Martellange et François des Royers de la Valfenière.

La construction a débuté en 1620 et 1655, date de la consécration. Si le plan de l’édifice est d’une grande sobriété, l’aspect de la frise au dessus des tribunes, frappe par sa richesse plastique et ce foisonnement témoigne d’une reprise du décor, intervenue dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au dimanche.

Cette visite vous invite à explorer non seulement l’histoire du vêtement antique mais aussi le travail scientifique qui permet de préserver ces témoignages exceptionnels du passé. À travers les du et…