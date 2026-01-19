Visite en famille Ca bouge au musée ! Musée Mandet Riom

Visite en famille Ca bouge au musée !

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-09 11:15:00

Date(s) :

2026-04-09

Ensemble imitons et bougeons avec les personnages des peintures et sculptures des collections du musée Mandet !

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

English :

Together, let’s imitate and move with the characters from the paintings and sculptures in the Musée Mandet’s collections!

