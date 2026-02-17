Visite en famille Chroniques d’une gargouille valentinoise RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite en famille Chroniques d’une gargouille valentinoise

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence

Tarif : 6 EUR

Date :

2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 14:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Chaque nuit, depuis l’âge d’être pierre, Griboulette, gargouille de son état et chroniqueuse par passion, survole Valence. Avec ses amis de molasse et de stuc, elle échange des nouvelles et des souvenirs.

Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Every night, since she was a stone, Griboulette, a gargoyle by trade and a chronicler by passion, has flown over Valence. With her friends of molasse and stucco, she exchanges news and memories.

