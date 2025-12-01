Visite en famille : Contes et Histoires 2025 Le Panthéon Paris

Entre Ombre et Lumière d’Aimé Césaire

Il était une fois un homme qui s’appelait Aimé Césaire. Le jour de sa naissance dans l’île de Martinique, il y eut comme un souffle puissant, moqueur et rieur venu chatouiller la face du nouveau-né. Ses parents l’ont regardé avec émotion et l’ont prénommé Aimé. Aimé a grandi, faisant ripaille de mots en pagaille : miam, miam !

Aimé a vieilli offrant des mots nouveaux à sa terre, au monde, à l’univers. À la mort d’Aimé, le souffle puissant, moqueur et rieur a souf­flé en plein Paris.

Il est entré au Panthéon, gravant quelques mots mystérieux sur une pierre lisse et blanche : « j’habite une blessure sacrée – j’habite des ancêtres imaginaires – j’habite un vouloir obscur – j’habite un long silence – j’habite une soif irrémédiable. »

La conteuse Florence Desnouveaux et le créateur lumière Laurent Dhainaut sont longtemps restés plantés devant ces mots mystères. Ils ont entendu chaque lettre chuchoter une cas­cade de mots colorés : foufou, colibri huppé, arbre flamboyant, maison créole, Ti-jean, che­veux crépus… autant de sons et d’étincelles pour conter des histoires venues de Martinique sur les ailes de colibris et guider les pas des curieuses et curieux en famille, dans les cou­lisses du Panthéon.

Préparez votre fin d’année en famille et laissez vous porter par le conte « Entre ombre et lumière d’Aimé Césaire », au Panthéon.

payant

Tarification du monument (gratuités applicables).

Tout public.

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

https://www.paris-pantheon.fr/agenda/contes-et-histoires-2025 https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.facebook.com/pantheondeparis