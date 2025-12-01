Visite en famille : Contes et Histoires 2025 Le Panthéon Paris
Visite en famille : Contes et Histoires 2025 Le Panthéon Paris dimanche 21 décembre 2025.
Entre Ombre et Lumière d’Aimé Césaire
Il était une fois un homme qui s’appelait Aimé Césaire. Le jour de sa naissance dans l’île de Martinique, il y eut comme un souffle puissant, moqueur et rieur venu chatouiller la face du nouveau-né. Ses parents l’ont regardé avec émotion et l’ont prénommé Aimé. Aimé a grandi, faisant ripaille de mots en pagaille : miam, miam !
Aimé a vieilli offrant des mots nouveaux à sa terre, au monde, à l’univers. À la mort d’Aimé, le souffle puissant, moqueur et rieur a soufflé en plein Paris.
Il est entré au Panthéon, gravant quelques mots mystérieux sur une pierre lisse et blanche : « j’habite une blessure sacrée – j’habite des ancêtres imaginaires – j’habite un vouloir obscur – j’habite un long silence – j’habite une soif irrémédiable. »
La conteuse Florence Desnouveaux et le créateur lumière Laurent Dhainaut sont longtemps restés plantés devant ces mots mystères. Ils ont entendu chaque lettre chuchoter une cascade de mots colorés : foufou, colibri huppé, arbre flamboyant, maison créole, Ti-jean, cheveux crépus… autant de sons et d’étincelles pour conter des histoires venues de Martinique sur les ailes de colibris et guider les pas des curieuses et curieux en famille, dans les coulisses du Panthéon.
Préparez votre fin d’année en famille et laissez vous porter par le conte « Entre ombre et lumière d’Aimé Césaire », au Panthéon.
Le mardi 23 décembre 2025
de 15h00 à 16h30
Le lundi 22 décembre 2025
de 15h00 à 16h30
Le mardi 23 décembre 2025
de 11h00 à 12h30
Le lundi 22 décembre 2025
de 11h00 à 12h30
Le dimanche 21 décembre 2025
de 15h00 à 16h30
Le dimanche 21 décembre 2025
de 11h00 à 12h30
payant
Tarification du monument (gratuités applicables).
Tout public.
Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris
Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris
https://www.paris-pantheon.fr/agenda/contes-et-histoires-2025