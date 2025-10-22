Visite en famille Contes & Légendes Jumièges
Visite en famille Contes & Légendes Jumièges mercredi 22 octobre 2025.
Visite en famille Contes & Légendes
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Depuis sa fondation, l’abbaye de Jumièges est au cœur de nombreuses légendes dont les récits résonnent encore sur notre territoire. Venez découvrir cette abbaye des boucles de la Seine à travers les histoires telles que Les Enervés de Jumièges et la punition que le roi Clovis II infligea à ses fils ; Saint Philibert et le loup vert l’abbé fondateur qui dompta le mal ou encore Guillaume et le sanglier , ce duc de Normandie qui redressa l’abbaye après les invasions vikings.
Visite pour les familles, sur réservation.
Tarifs droit d’entrée + 3 € .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr
