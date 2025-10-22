Visite en famille Contes & Légendes Jumièges

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Depuis sa fondation, l’abbaye de Jumièges est au cœur de nombreuses légendes dont les récits résonnent encore sur notre territoire. Venez découvrir cette abbaye des boucles de la Seine à travers les histoires telles que Les Enervés de Jumièges et la punition que le roi Clovis II infligea à ses fils ; Saint Philibert et le loup vert l’abbé fondateur qui dompta le mal ou encore Guillaume et le sanglier , ce duc de Normandie qui redressa l’abbaye après les invasions vikings.

Visite pour les familles, sur réservation.

Tarifs droit d’entrée + 3 € .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

