Visite en famille de l’écomusée de la pêche et du lac Écomusée de la pêche et du lac Thonon-les-Bains

Visite en famille de l’écomusée de la pêche et du lac Samedi 20 septembre, 15h30 Écomusée de la pêche et du lac Haute-Savoie

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-09-20T15:30:00+ – 2025-09-20T17:+

Découverte des guérites et jeu de l’oie géant des habitants du lac (pour les enfants de 5 à 12 ans).

Écomusée de la pêche et du lac Port de Rives, 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 70 69 49 http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites de pêcheurs, l'écomusée de la pêche et du lac vous plonge dans l'univers des pêcheurs du Léman, d'hier et d'aujourd'hui. Grâce à sa situation au cœur du port de pêche et à une présentation vivante des espèces lacustres, l'écomusée vous fait découvrir un milieu naturel unique et les habitants qui le peuplent.

Y. Tisseyre