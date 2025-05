Visite en famille de l’exposition 1,2,3 Couleur ! – Galerie de Rohan Landerneau, 18 mai 2025 16:00, Landerneau.

Finistère

Visite en famille de l’exposition 1,2,3 Couleur ! Galerie de Rohan 9 Place Saint-Thomas Landerneau Finistère

Début : 2025-05-18 16:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Pour son 10e anniversaire, la galerie vous offre une 20e exposition comme une incitation à jouer, 1,2,3 Couleur !

Elene Usdin, Ricardo Cavallo et ATAK s’emparent avec bonheur de trois genres artistiques de la peinture classique portrait, paysage et nature, qu’ils renouvellent avec une originalité et une appétence profonde.

Guidés par une médiatrice culturelle, vous découvrirez l’exposition avec vos enfants de façon ludique ! .

Galerie de Rohan 9 Place Saint-Thomas

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 56 31 28 15

