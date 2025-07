Visite en famille de l’exposition Paysages recommencés Limoges Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Visite en famille de l’exposition Paysages recommencés Limoges Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges jeudi 17 juillet 2025.

Visite en famille de l’exposition Paysages recommencés Limoges

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17B Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Un tour du monde en 60 minutes Visite en famille ! Une activité ludique et artistique à vivre ensemble au Frac Artothèque de Nouvelle-Aquitaine !

Embarquez pour un tour du monde en 60 minutes ! Philéas a besoin de votre aide pour accomplir ce fabuleux voyage en un temps record. A ses côtés, venez découvrir les paysages de l’exposition, des villes aux campagnes, de la mer au désert. Mais attention, l’horloge tourne et le parcours est semé d’embûches. Défis, jeux, devinettes vous attendent pour décrypter les œuvres et trouver votre chemin. Alors plus une minute à perdre, en route !

Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation obligatoire. .

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17B Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 03 03

English : Visite en famille de l’exposition Paysages recommencés Limoges

German : Visite en famille de l’exposition Paysages recommencés Limoges

Italiano :

Espanol : Visite en famille de l’exposition Paysages recommencés Limoges

L’événement Visite en famille de l’exposition Paysages recommencés Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-07-10 par SPL Terres de Limousin