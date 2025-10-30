Visite en famille Délices du Berry Buzançais

28 Rue Grande Buzançais Indre

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Début : Mardi 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

2025-10-30

Culture et découverte propose de nombreuses activités, ateliers pour adultes et enfants On découvre, on s’amuse, on apprend… en bougeant doucement et localement.

Les ateliers Culture et Découverte vous proposent une rencontre à la Boucherie Saveurs et Traditions qui nous accueillera pour nous présenter une spécialité berrichonne !

Réservation au 06 41 16 84 41

Dès 6 ans. 25 .

28 Rue Grande Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 16 84 41 ateliercultureetdecouverte@gmail.com

English :

Culture et découverte offers a wide range of activities and workshops for adults and children: Discover, have fun, learn? while moving gently and locally.

German :

Culture et découverte bietet zahlreiche Aktivitäten und Workshops für Erwachsene und Kinder an: Sie entdecken, amüsieren und lernen, indem sie sich sanft und lokal bewegen.

Italiano :

Culture et découverte offre un’ampia gamma di attività e laboratori per adulti e bambini: Scoprire, divertirsi, imparare, muovendosi in modo delicato e locale.

Espanol :

Culture et découverte ofrece una amplia gama de actividades y talleres para adultos y niños: Descubrir, divertirse, aprender… moviéndose con suavidad y de forma local.

