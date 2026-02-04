Visite en Famille Ecoutez-voir ma petite planète Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Visite en Famille Ecoutez-voir ma petite planète Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

La végétation s’est emparée des livres et des oeuvres du musée… Découvrez les richesses naturelles de notre planète à préserver.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Vegetation has taken over the museum?s books and works of art? Discover the natural riches of our planet to preserve.

