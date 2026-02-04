Visite en Famille Ecoutez-voir ma petite planète Les mercredis en famille Musée de Valence Valence
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
2026-03-04 2026-07-01
La végétation s’est emparée des livres et des oeuvres du musée… Découvrez les richesses naturelles de notre planète à préserver.
Musée de Valence
+33 4 75 79 20 80
musee@mairie-valence.fr
English :
Vegetation has taken over the museum?s books and works of art? Discover the natural riches of our planet to preserve.
