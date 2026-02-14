Visite en famille en LSF (dès 7 ans), Musée des Augustins, Toulouse

Visite en famille en LSF (dès 7 ans) Dimanche 29 mars, 15h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Visite en famille en Langue des Signes Françaises avec les conférencières du musée des Augustins et un interprète (dès 7 ans).

> Durée : 1h

> Tarif : 8€ tarif plein /6€ tarif jeunes et étudiants / 3€ tarif réduit PSH, minimas sociaux, Amis du musée

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229554759798 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

