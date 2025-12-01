Présentation

Et si nous écoutions ensemble une nouvelle histoire, qui commencerait par Il était une fois… l’Arc de triomphe !

Rentrez dans les aventures du monument au cours de cette visite théâtralisée où les petits et les grands sont invités à participer.

À savoir avant votre visite

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Uniquement en français

Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre

Prenez part à une visite en famille participative et théâtralisée, ponctuée de contes, d’ombres chinoises et de dessins.

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h00 à 11h30

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition

Adulte accompagnant : 16 euros.

Gratuit – 18 ans, – 25 ans EU, personne en situation de handicap, autres gratuités (présentation d’un justificatif).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/visite-atelier-pop-up-!-vue-sur-la-ville