Visite en famille Jacquemart Reporter (dès 6 ans) Rendez-vous à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère
Visite en famille Jacquemart Reporter (dès 6 ans) Rendez-vous à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère samedi 28 février 2026.
Visite en famille Jacquemart Reporter (dès 6 ans)
Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Saviez-vous que Jacquemart, cet automate connu pour frapper inlassablement les heures, était aussi un fin reporter de la vie et de l’histoire romanaise ?
Partez, journal en main, sur les traces du chroniqueur le plus célèbre de Romans.
.
Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Did you know that Jacquemart, the automaton known for tirelessly striking the hours, was also a fine reporter of Roman life and history?
With your diary in hand, follow in the footsteps of Romans? most famous chronicler.
L’événement Visite en famille Jacquemart Reporter (dès 6 ans) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-20 par Valence Romans Tourisme