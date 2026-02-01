Visite en famille Jacquemart Reporter (dès 6 ans) Rendez-vous à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite en famille Jacquemart Reporter (dès 6 ans)

Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Saviez-vous que Jacquemart, cet automate connu pour frapper inlassablement les heures, était aussi un fin reporter de la vie et de l’histoire romanaise ?

Partez, journal en main, sur les traces du chroniqueur le plus célèbre de Romans.

.

Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Did you know that Jacquemart, the automaton known for tirelessly striking the hours, was also a fine reporter of Roman life and history?

With your diary in hand, follow in the footsteps of Romans? most famous chronicler.

L’événement Visite en famille Jacquemart Reporter (dès 6 ans) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-20 par Valence Romans Tourisme