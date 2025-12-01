Visite en famille l Visite sensorielle au M’CO place de la Salle Verte Cognac

Visite en famille l Visite sensorielle au M’CO

place de la Salle Verte Musée des savoir-faire du cognac Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Venez aiguiser vos sens au musée des savoir-faire du cognac!

.

place de la Salle Verte Musée des savoir-faire du cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

English :

Come and sharpen your senses at the musée des savoir-faire du cognac!

L’événement Visite en famille l Visite sensorielle au M’CO Cognac a été mis à jour le 2025-12-05 par Destination Cognac