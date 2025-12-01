Visite en famille l Visite sensorielle au M’CO place de la Salle Verte Cognac
Visite en famille l Visite sensorielle au M’CO place de la Salle Verte Cognac dimanche 28 décembre 2025.
Visite en famille l Visite sensorielle au M’CO
place de la Salle Verte Musée des savoir-faire du cognac Cognac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Venez aiguiser vos sens au musée des savoir-faire du cognac!
.
place de la Salle Verte Musée des savoir-faire du cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
English :
Come and sharpen your senses at the musée des savoir-faire du cognac!
L’événement Visite en famille l Visite sensorielle au M’CO Cognac a été mis à jour le 2025-12-05 par Destination Cognac