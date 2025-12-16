Visite en famille L’amphore gravée Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite en famille L’amphore gravée

Mercredi 28 janvier 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visite en famille L’amphore gravée au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

À l’aide d’un gabarit, les enfants gravent avec un stylet une amphore sur une plaque d’argile. L’atelier est précédé d’une visite où ils observent et apprennent les fonctions principales de cet objet si emblématique de l’antiquité !



• Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.frou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Family visit The engraved amphora at the Musée d’Histoire de Marseille.

