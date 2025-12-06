Visite en famille Les contes de Noël du 19 Montbéliard

Le 19, Crac Montbéliard Doubs

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

Partagez un moment complice et créatif au 19, Crac ! Un temps de visite contée, inspiré des œuvres de l’exposition, pour une immersion en famille, entre parents et enfants !

Samedi 6 décembre de 16h30 à 17h30.

Goûter disponible sur place à partir de 16h.

Accessibles à partir de 3 ans et pour les plus grands !

Gratuit, sur inscription au 03.81.94.13.47 ou à mediation@le19crac.com .

Le 19, Crac Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 13 47 mediation@le19crac.com

