Visite en famille Les petites bêtes du musée

Samedi 31 janvier 2026 de 11h à 12h30.

Samedi 28 février 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 11:00:00

fin : 2026-01-31 12:30:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-28

Visite en famille Les petites bêtes du musée au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Pingouin, dauphin, sanglier, aigle, dragon, chien, cheval, bœuf, chat… Du plus fantastique au plus domestique et de l’Antiquité à nos jours, les humains ont toujours vécu en compagnie d’animaux. Pars à la chasse aux petites bêtes du musée et découvre leur légende ! Tu pourras ensuite les dessiner, les colorer et en remporter un avec toi.



• Enfants de 5 à 8 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.frou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family visit to Les petites bêtes du musée at the Musée d’Histoire de Marseille.

L’événement Visite en famille Les petites bêtes du musée Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Ville de Marseille