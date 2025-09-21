Visite en famille Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard
Visite en famille Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard dimanche 21 septembre 2025.
Visite en famille Dimanche 21 septembre, 11h00 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
pour tous à partir de 6 ans.
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie
En équipe, cette visite adaptée aux familles, leur permettent de gagner les points au fil des jeux, afin de remporter, peut-être, le précieux «cocon d’or». Que le meilleur gagne!
