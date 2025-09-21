Visite en famille Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

pour tous à partir de 6 ans.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

En équipe, cette visite adaptée aux familles, leur permettent de gagner les points au fil des jeux, afin de remporter, peut-être, le précieux «cocon d’or». Que le meilleur gagne!

©Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles