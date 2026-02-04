Visite en famille Mythes et Légendes Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Visite en famille Mythes et Légendes Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 10:30:00

Date(s) :

2026-04-01

D’Hercule au chevalier Bayard, en passant par Orphée ou la reine Jane Seymour… Autant d’histoires à raconter, de l’Antiquité à aujourd’hui.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Hercules to Bayard, Orpheus to Queen Jane Seymour? So many stories to tell, from Antiquity to the present day.

L’événement Visite en famille Mythes et Légendes Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme