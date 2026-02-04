Visite en famille Mythes et Légendes Les mercredis en famille Musée de Valence Valence
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 10:30:00
2026-04-01
D’Hercule au chevalier Bayard, en passant par Orphée ou la reine Jane Seymour… Autant d’histoires à raconter, de l’Antiquité à aujourd’hui.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
From Hercules to Bayard, Orpheus to Queen Jane Seymour? So many stories to tell, from Antiquity to the present day.
