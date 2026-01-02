Visite en famille Naviguer en Océanie Rue Corneille Angoulême

Visite en famille Naviguer en Océanie

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18

Envie de partir à l’aventure comme Vaiana ? Venez découvrir en famille les bateaux et objets fabriqués par les hommes et les femmes d’Océanie

.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to set off on an adventure like Vaiana? Come and discover with your family the boats and objects made by the men and women of Oceania

L’événement Visite en famille Naviguer en Océanie Angoulême a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême