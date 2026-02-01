Visite en famille Petits yeux, grands chefs d’oeuvre Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Visite en famille Petits yeux, grands chefs d’oeuvre

Mercredi 25 février 2026 de 16h à 17h. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

On peut avoir de petits yeux et voir de grands chefs-d’œuvre !

Une visite en famille dans nos collections du XIVe au XIXe siècle, à travers jeux, lectures et expériences sensibles, devant une sélection d’œuvres du musée.Familles

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 88 32 granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

English :

You can have small eyes and see great masterpieces!

A family visit to our collections from the 14th to the 19th century, through games, readings and sensitive experiences, in front of a selection of works from the museum.

