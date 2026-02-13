Visite en famille pour les enfants dès 6 ans, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Visite en famille pour les enfants dès 6 ans Samedi 28 février, 16h00 La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite.

Trouver son espace (à partir de 6 ans)

Les enfants observent les œuvres et créent, en binôme avec leur parent, une carte de leurs émotions.

Ils choisissent ensuite un espace à investir avec leurs propres couleurs-émotions, pour une expérience personnelle et créative de l’exposition Prendre le temps.

A La Kunsthalle, le samedi est une journée consacrée aux familles.

Ateliers, visites, jeux, chaque rendez-vous proposé est pensé et conçu pour que les enfants de tous âges puissent découvrir l’art contemporain.

En libre accès tous les samedis après-midi : des jeux, des livres, des ateliers pour découvrir l’art contemporain.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

