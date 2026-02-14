Visite en famille pour les enfants dès 9 ans, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Visite en famille pour les enfants dès 9 ans Samedi 7 mars, 16h00 La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

Début : 2026-03-07T16:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T16:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:30:00+01:00

« Questions obliques » (à partir de 9 ans)

À l’aide de cartes-questions, les binômes prennent le temps de parcourir l’exposition, de s’arrêter sur certaines œuvres et d’échanger à partir de leurs ressentis.

Un temps collectif permet ensuite de partager les points de vue et d’ouvrir des clés de lecture des œuvres de l’exposition Prendre le temps.

A La Kunsthalle, le samedi est une journée consacrée aux familles.

Ateliers, visites, jeux, chaque rendez-vous proposé est pensé et conçu pour que les enfants de tous âges puissent découvrir l’art contemporain.

En libre accès tous les samedis après-midi : des jeux, des livres, des ateliers pour découvrir l’art contemporain.

