Visite en famille: raconte-moi Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère mercredi 20 août 2025.

Mercredi 2025-08-20 10:00:00

Les histoires se mêlent parfois à celle qui s’écrit avec un H majuscule, celle qui est faite par les grands et les petits de ce monde. Alors, petits et grands démêlez l’histoire de Romans entre contes, légendes et récits.

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Stories are sometimes mixed with the one spelled with a capital « H », the one made by the great and the small of this world. So, young and old alike, unravel the history of Romans through tales, legends and stories.

German :

Die Geschichten vermischen sich manchmal mit der Geschichte, die mit einem großen « H » geschrieben wird, der Geschichte, die von den Großen und den Kleinen dieser Welt gemacht wird. Die Geschichte von Romans ist eine Mischung aus Märchen, Legenden und Erzählungen.

Italiano :

Le storie a volte si confondono con quella scritta con la « H » maiuscola, quella fatta dai grandi e dai piccoli di questo mondo. E allora, grandi e piccini, svelate la storia dei romani attraverso racconti, leggende e storie.

Espanol :

Las historias a veces se confunden con la que se escribe con mayúscula, la de los grandes y pequeños de este mundo. Así que, jóvenes y mayores, desentrañad la historia de los romanos a través de cuentos, leyendas e historias.

