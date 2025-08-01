| Visite en famille | (Re)Sentir les couleurs Musée Mandet Riom

| Visite en famille | (Re)Sentir les couleurs Musée Mandet Riom vendredi 1 août 2025.

| Visite en famille | (Re)Sentir les couleurs

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : Mercredi 2025-08-01

fin : 2025-08-27

2025-08-01 2025-08-27

Visite sensorielle en famille (à partir de 6 ans)

Peinture à l’œuf, à l’huile, sur bois, toile ou cuivre. Découvrons les matériaux et les outils employés par les peintres des siècles passés.

Sur inscription

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

English :

Family sensory tour (from 6 years)

Egg and oil painting, on wood, canvas or copper. Discover the materials and tools used by painters of past centuries.

Registration required

German :

Sinnesführung für die ganze Familie (ab 6 Jahren)

Eier- und Ölmalerei, auf Holz, Leinwand oder Kupfer. Entdecken wir die Materialien und Werkzeuge, die von den Malern der vergangenen Jahrhunderte verwendet wurden.

Auf Anmeldung

Italiano :

Visita sensoriale in famiglia (dai 6 anni)

Dipingere con uova o oli, su legno, tela o rame. Scoprite i materiali e gli strumenti utilizzati dai pittori dei secoli passati.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Visita sensorial en familia (a partir de 6 años)

Pintar con huevo o al óleo, sobre madera, lienzo o cobre. Descubra los materiales y herramientas utilizados por los pintores de siglos pasados.

Inscripción obligatoria

