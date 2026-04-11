Visite en famille sur les pas du peintre Albert Maignan Musée de Tessé Le Mans

Le Mans

Visite en famille sur les pas du peintre Albert Maignan

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque

Soyez prêts à parcourir l’histoire du peintre Albert Maignan au musée de Tessé ! Cet artiste né en Sarthe a fait des œuvres très différentes petits dessins de voyage, des œuvres pour décorer des grands bâtiments à Paris, et même des peintures de fleurs et de méduses. Participez à des jeux et des expériences sensorielles pour suivre le travail du peintre Albert.

Sur réservation dans la limite des places disponibles. Enfants entre 5 et 7 ans. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

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English :

Albert Maignan, a virtuoso in the Belle Époque exhibition

L’événement Visite en famille sur les pas du peintre Albert Maignan Le Mans a été mis à jour le 2026-03-30 par CDT72