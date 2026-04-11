Visite en famille sur les pas du peintre Albert Maignan Musée de Tessé Le Mans
Visite en famille sur les pas du peintre Albert Maignan Musée de Tessé Le Mans jeudi 16 avril 2026.
Le Mans
Visite en famille sur les pas du peintre Albert Maignan
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque
Soyez prêts à parcourir l’histoire du peintre Albert Maignan au musée de Tessé ! Cet artiste né en Sarthe a fait des œuvres très différentes petits dessins de voyage, des œuvres pour décorer des grands bâtiments à Paris, et même des peintures de fleurs et de méduses. Participez à des jeux et des expériences sensorielles pour suivre le travail du peintre Albert.
Sur réservation dans la limite des places disponibles. Enfants entre 5 et 7 ans. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
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English :
Albert Maignan, a virtuoso in the Belle Époque exhibition
L’événement Visite en famille sur les pas du peintre Albert Maignan Le Mans a été mis à jour le 2026-03-30 par CDT72
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