Visite en famille Un été 2024 Musée National du Sport Nice
Visite en famille Un été 2024 Musée National du Sport Nice mercredi 18 février 2026.
Visite en famille Un été 2024
Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 13 – 13 – EUR
Duo parent/enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25
Visite ludique en famille de la nouvelle exposition Un été 2024 .
.
Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 22 44 00 reservations@museedusport.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite en famille Un été 2024
A fun family visit to the new exhibition A Summer 2024 .
L’événement Visite en famille Un été 2024 Nice a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur