Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Duo parent/enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25

Visite ludique en famille de la nouvelle exposition Un été 2024 .
  .

Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 89 22 44 00  reservations@museedusport.fr

English : Visite en famille Un été 2024

A fun family visit to the new exhibition A Summer 2024 .

