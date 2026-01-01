Visite en famille Viens dessiner ton amphore à la sanguine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite en famille Viens dessiner ton amphore à la sanguine

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Visite atelier en famille Viens dessiner ton amphore à la sanguine au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Promène-toi dans le musée en famille et choisis l’objet antique que tu dessineras à la sanguine, un outil bien particulier qui te permettra de marquer les ombres et lumières de l’œuvre. À la Renaissance italienne, cette technique était déjà parfaitement maîtrisée. Sauras-tu être à la hauteur ?



• Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and draw your own amphora with red chalk at the Musée d’Histoire de Marseille.

