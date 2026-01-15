Visite en langue basque de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot Galerie Georges Pompidou Anglet

Visite en langue basque de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Dans le cadre de l’exposition de de Claire Forgeot La part du feu nous vous proposons une présentation des langages plastiques de l’artiste et un temps d’échange en euskara.

Par Nagore Amenabarro, artiste plasticienne et enseignante. .

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 66

