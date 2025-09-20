Visite en langue des signes : Bâtir et faire rayonner une grande abbaye, le défi médiéval Musée Saint-Remi Reims

Visite en langue des signes : Bâtir et faire rayonner une grande abbaye, le défi médiéval Musée Saint-Remi Reims samedi 20 septembre 2025.

Visite en langue des signes : Bâtir et faire rayonner une grande abbaye, le défi médiéval Samedi 20 septembre, 14h00 Musée Saint-Remi Marne

Public familial à partir de 12 ans – Durée : 1 h 45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Au XIIe siècle, la basilique et le monastère ne forment qu’un seul ensemble abbatial à son apogée, avec une communauté d’environ 150 moines. Du musée à la basilique, entrez au cœur de la vie de la communauté bénédictine du Moyen Âge et des transformations entreprises par son abbé, Odon 1er, qui adapte l’abbaye Saint-Rémi à de nouveaux besoins d’organisation grâce aux innovations artistiques des styles roman et gothique.

Par une guide-conférencière de l’Office du tourisme du Grand Reims.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 03 26 35 36 61 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi [{« type »: « email », « value »: « public-mh@reims.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-03T09:52:24.182Z », « data »: [{« eventDuration »: « 0 », « bookingContact »: « public-mh@reims.fr », « response »: {« passId »: 342538677, « isPending »: false, « addressId »: 15551}, « venueId »: 151931, « description »: « Bu00e2tir et faire rayonner une grande abbatiale, le du00e9fi mu00e9diu00e9valnnAu 12u00e8me siu00e8cle basilique et monastu00e8re ne forment quu2019un seul ensemble abbatial u00e0 son apogu00e9e, avec une communautu00e9 du2019environ 150 moines. Du musu00e9e u00e0 la basilique, entrez au cu0153ur de la vie la communautu00e9 bu00e9nu00e9dictine du Moyen u00c2ge et des transformations entreprises par son abbu00e9, Odon 1er qui adapte lu2019abbaye Saint Remi u00e0 de nouveaux besoins du2019organisation gru00e2ce aux innovations artistiques des styles roman et gothique. », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T09:52:23.886Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1735031, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T09:52:23.979Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 386385476, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758369600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T09:52:24.181Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/342538677 »}] Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi vous invite à revivre l’histoire de Reims et de sa région depuis leurs origines, à travers un vaste parcours enrichi de reconstitutions et de maquettes historiques. Les collections archéologiques et artistiques, ainsi que les objets de la vie quotidienne, racontent l’aventure d’une métropole antique et médiévale. Découvrez la figure de saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et marchez dans les pas des moines, gardiens de la Sainte Ampoule utilisée pour le sacre des rois de France…

Au XIIe siècle, la basilique et le monastère ne forment qu’un seul ensemble abbatial à son apogée, avec une communauté d’environ 150 moines. Du musée à la basilique, entrez au cœur de la vie de la du…

© Musée Saint-Remi – Ville de Reims –