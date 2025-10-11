Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? » Villa Beatrix Enea Anglet
Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? » Villa Beatrix Enea Anglet samedi 11 octobre 2025.
Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? »
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Dans le cadre de l’exposition de Gérard Deschamps « C’est quoi le plan B ? » et des visites dialoguées, nous vous proposons une visite accompagnée d’un médiateur et d’un interprète en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes.
En partenariat avec Equils interprétation. .
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60
English : Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? »
German : Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? »
Italiano :
Espanol : Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? »
L’événement Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? » Anglet a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Anglet