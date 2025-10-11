Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? » Villa Beatrix Enea Anglet

Visite en Langue des Signes Française de l'exposition « C'est quoi le plan B ? »

samedi 11 octobre 2025.

Visite en Langue des Signes Française de l’exposition « C’est quoi le plan B ? »

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’exposition de Gérard Deschamps « C’est quoi le plan B ? » et des visites dialoguées, nous vous proposons une visite accompagnée d’un médiateur et d’un interprète en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes.

En partenariat avec Equils interprétation. .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

