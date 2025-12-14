Visite en Langue des Signes Française de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot Galerie Georges Pompidou Anglet

Visite en Langue des Signes Française de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

17 janvier 2026

2026-01-17

Visite menée par un médiateur accompagné d’un interprète en langue des signes française, pour les personnes sourdes et malentendantes, dans le cadre de l’exposition de Claire Forgeot La part du feu .

En partenariat avec l’association Equils interprétation. .

