Visite en langue des signes française de l’exposition Le Fil de chaîne Samedi 28 juin 2025 de 14h à 15h30. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Frac Sud propose aux personnes sourdes et malentendantes deux visites en LSF de l’exposition Le Fil de chaîne d’Éléonore False accompagnée par l’artiste et médiatrice sourde Mélanie Joseph.

Découvrez l’exposition immersive composée de collage, photographie, tissage et verre, créant un univers unique mêlant différentes formes et matières.



Plus d’informations sur l’exposition https://fracsud.org/EleonoreFalse .

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 91 27 55 reservation@fracsud.org

English :

Frac Sud offers deaf and hard-of-hearing visitors two tours in LSF of the exhibition Le Fil de chaîne by Éléonore False, accompanied by deaf artist and mediator Mélanie Joseph.

German :

Der Frac Sud bietet gehörlosen und hörgeschädigten Personen zwei Besuche der Ausstellung Le Fil de chaîne von Éléonore False in LSF an, die von der gehörlosen Künstlerin und Mediatorin Mélanie Joseph begleitet werden.

Italiano :

Frac Sud offre ai visitatori sordi e non udenti due visite guidate a LSF della mostra Le Fil de chaîne di Éléonore False, accompagnati dall’artista e mediatrice sorda Mélanie Joseph.

Espanol :

El Frac Sud ofrece a los visitantes sordos e hipoacúsicos dos visitas guiadas en LSF a la exposición Le Fil de chaîne de Éléonore False, acompañados por la artista sorda y mediadora Mélanie Joseph.

