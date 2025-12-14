Visite en langue gasconne de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot Galerie Georges Pompidou Anglet
Visite en langue gasconne de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot Galerie Georges Pompidou Anglet samedi 31 janvier 2026.
Visite en langue gasconne de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot
Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Une découverte de l’exposition de Claire Forgeot La part du feu , menée par Frédéric Handy, médiateur en arts visuels et conteur, à travers contes traditionnels et échanges en langue gasconne. .
Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60
English : Visite en langue gasconne de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot
L’événement Visite en langue gasconne de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot Anglet a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Anglet