Visite en LSF du Grand Éléphant Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 15:45 – 17:00

Gratuit : non 10 € / 12 € 10€ pour les personnes en situation de handicap — Entrée gratuite pour l’accompagnateur.12€ (tarif plein) Pré-réserver son billet en écrivant à accessibilite@lesmachines-nantes.fr Il est possible d’acheter son billet sur place le jour même : une billetterie dédiée sera ouverte (au niveau de l’entrée groupe, sous les Nefs, avec une caisse réservée à ce créneau spécifique). Personne en situation de handicap

Découverte et présentation, suivi de l’embarquement à bord du Grand Éléphant, depuis les Nefs jusqu’au Carrousel des Mondes Marins. Durée de la visite : 1hRendez-vous à 15h45 et début de la visite à 16h

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/visite-lsf-des-machines/