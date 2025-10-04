Visite en LSF du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Visite en LSF du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 18:15 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit Personne en situation de handicap, Tout public

A l’occasion des 150 ans du Muséum, 2 visites gratuites du musée sont proposées pour les personnes sourdes signantes dès 7 ans. Samedi 4 octobre 2025 à 18h15Samedi 4 octobre 2025 à 20h45 Vous avez toujours rêvé de visiter le Muséum à la tombée de la nuit, en dehors des horaires d’ouverture au public, les spécimens rien que pour vous ? Yves Prud’homme, guide sourd, vous propose une visite du muséum d’aujourd’hui pour mieux comprendre celui de demain. Une dernière visite LSF de l’exposition « Trésors & biodiversité » est aussi proposée le dimanche 5 octobre à 11h. Sur réservation à paul.duclos@nantesmetropole.fr et sur billets.museum.nantesmetropole.fr

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home