Visite en LSF – La collection Edouard Piette, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite en LSF – La collection Edouard Piette Samedi 19 septembre, 11h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Réservation dans la limite des places disposnibles (18 personnes max)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Menée par un guide-conférencier sourd qui pratique la langue des signes française, cette visite vous permet de découvrir de nombreux chefs-d’œuvre, notamment la célèbre « Dame à la Capuche » découverte à Brassempouy, dans les Landes.

La scénographie, inchangée depuis le XIXème en fait une véritable machine à remonter le temps pour une visite unique en son genre !

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « email », « value »: « reservation.man@culture.gouv.fr »}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

Visite commentée en LSF

©MAN/Loïc Hamon