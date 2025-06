Visite en LSF Tour de la Lanterne La Rochelle 29 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Visite en LSF Tour de la Lanterne
Tour de la Lanterne
rue sur les murs
La Rochelle
Charente-Maritime

Tarif : 6 EUR

Date :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-06-29

2025-08-24

Guidée par Yves Prud’homme, conférencier sourd, cette visite exclusivement en LSF (Langue des signes français) emmène les visiteurs à la découverte de la tour de la Lanterne, son architecture et son histoire.

Tour de la Lanterne rue sur les murs

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Vuided visit French sign language Tour de la Lanterne

Guided by deaf lecturer Yves Prud’homme, this tour in LSF (French sign language) takes you on a journey of discovery of the Lanterne Tower.

German : Geführte Besuch Französische Zeichensprache Tour de la Lanterne

Unter der Leitung des gehörlosen Conferenciers Yves Prud’homme führt Sie diese Führung in LSF (Langue des signes français) auf eine Entdeckungsreise durch den Turm der Laterne.

Italiano :

Guidata dal docente sordo Yves Prud’homme, questa visita, condotta esclusivamente in LSF (lingua dei segni francese), accompagna i visitatori alla scoperta della Torre Lanterne, della sua architettura e della sua storia.

Espanol : Visita guiada Lengua de signos francesa Tour de la Lanterne

Guiado por el conferenciante sordo Yves Prud’homme, este recorrido en LSF (lengua de signos francesa) le llevará a descubrir la Torre de la Lanterne.

