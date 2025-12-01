Visite en musique… Maison dite de la duchesse Anne Morlaix
Visite en musique… Maison dite de la duchesse Anne Morlaix dimanche 28 décembre 2025.
Visite en musique…
Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 17:00:00
fin : 2025-12-28 18:30:00
Date(s) :
2025-12-28
Découvrez l’étonnante architecture et la riche iconographie de la Maison dite de la duchesse Anne grâce à une visite portée tant par la parole que par la musique et le chant.
Visite et histoire Edith Lahellec (guide-conférencière)
Musique et chant Olivier Depoix .
Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 23 26
English :
L’événement Visite en musique… Morlaix a été mis à jour le 2025-12-01 par OT BAIE DE MORLAIX